Анастасия Ракова рассказала о научных проектах московских школьников на базе столичных вузов

Примерно 25 тысяч столичных школьников, обучающихся в предпрофессиональных классах, разрабатывают проекты под руководством наставников из ведущих вузов Москвы. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, университеты предоставляют для них площадки для работы, а консультировать будут преподаватели и научные сотрудники.

«Московское образование отличается своим разносторонним подходом в обучении, что позволяет каждому школьнику раскрыть свои таланты и найти своё призвание. Ключевым элементом процесса является развитие проектного и исследовательского мышления, которое активно внедряется в предпрофессиональные классы», - отметила Ракова.

Она также добавила, что благодаря такому подходу московское школьники создают уникальные изобретения и проекты.

Прототипы различных «умных» устройств проектируют и создают старшеклассники из инженерных и ИТ-классов, исследовательскую работу ведут ученики медицинских классов, их сверстники из медиаклассов разрабатывают планы рекламных и PR-кампаний, пишут статьи, записывают подкасты и радиоэфиры, а учащиеся из предпринимательских классов создают бизнес-планы. При этом каждый школьник из предпрофессионального класса защищает свою работу на научно-практической конференции. Ее оценивает экспертное жюри, в которое входят представители вузов, научных организаций и возможно будущие работодатели.

Кроме того, такая работа украсит портфолио и добавит дополнительные балы на поступление в вуз.

