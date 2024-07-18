Основой программы «ЕР» на выборах в Москве станут наказы жителей столицы
Предвыборная программа «Единой России» объединит наказы жителей столицы. Как сообщает Агентство городских новостей «Москва», об этом заявил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.
По его словам, с этой целью региональный политсовет Московского городского отделения партии принял решение создать программную комиссию. Она будет аккумулировать и систематизировать наказы и предложения, поступающие о горожан к кандидатам команды мэра.
«Формируя программу на выборах в Московскую городскую думу, мы должны максимально отразить в ней пожелания жителей Москвы, чтобы она была по-настоящему «народной»», – указал Шапошников, которого назначили руководителем комиссии.
Он добавил, что комиссии предстоит проанализировать все обращения к нашим кандидатам,чтобы выявить наиболее чувствительные темы, волнующие жителей столицы.
Проголосовать за депутатов столичного парламента москвичи смогут 6-8 сентября онлайн или на участках. Ознакомиться со списком кандидатов в депутаты избиратели могут на сайте «VOTEГД». В эти же дни жители ТиНАО будут выбирать муниципальных депутатов. Узнать больше можно здесь.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru