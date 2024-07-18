Основой программы «ЕР» на выборах в Москве станут наказы жителей столицы

По его словам, с этой целью региональный политсовет Московского городского отделения партии принял решение создать программную комиссию. Она будет аккумулировать и систематизировать наказы и предложения, поступающие о горожан к кандидатам команды мэра.

«Формируя программу на выборах в Московскую городскую думу, мы должны максимально отразить в ней пожелания жителей Москвы, чтобы она была по-настоящему «народной»», – указал Шапошников, которого назначили руководителем комиссии.

Он добавил, что комиссии предстоит проанализировать все обращения к нашим кандидатам,чтобы выявить наиболее чувствительные темы, волнующие жителей столицы.

Проголосовать за депутатов столичного парламента москвичи смогут 6-8 сентября онлайн или на участках. Ознакомиться со списком кандидатов в депутаты избиратели могут на сайте «VOTEГД». В эти же дни жители ТиНАО будут выбирать муниципальных депутатов. Узнать больше можно здесь.

