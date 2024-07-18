В команду «ЕР» на выборах МГД вошли профессионалы разных сфер
Команда кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы (МГД) объединяет силы лучших профессионалов разных сфер. Как сообщает Агентство городских новостей «Москва», об этом заявил секретарь регионального отделения партии, вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой.
Он отметил, что в команду вошли предприниматели, журналисты, юристы, учёные и экономисты, а также специалисты в сфере ЖКХ, образования, медицины, спорта и культуры, молодежные активисты.
По его словам, эти разносторонние люди «объединились для решения общих задач».
«Наша команда кандидатов – это команда мэра Москвы Сергея Собянина. Каждый участник... может внести предложения в предвыборную программу, опираясь на свой опыт», – заключил Толстой.
Выборы в МГД состоятся 6-8 сентября. Информацию о выборах в МГД – 2024 есть на сайте Московского городского регионального отделения партии «Единая Россия». Избиратели из ТиНАО могут узнать подробности о выборах муниципальных депутатов на странице МГИК.
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