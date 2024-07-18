В команду «ЕР» на выборах МГД вошли профессионалы разных сфер

Он отметил, что в команду вошли предприниматели, журналисты, юристы, учёные и экономисты, а также специалисты в сфере ЖКХ, образования, медицины, спорта и культуры, молодежные активисты.

По его словам, эти разносторонние люди «объединились для решения общих задач».

«Наша команда кандидатов – это команда мэра Москвы Сергея Собянина. Каждый участник... может внести предложения в предвыборную программу, опираясь на свой опыт», – заключил Толстой.

Выборы в МГД состоятся 6-8 сентября. Информацию о выборах в МГД – 2024 есть на сайте Московского городского регионального отделения партии «Единая Россия». Избиратели из ТиНАО могут узнать подробности о выборах муниципальных депутатов на странице МГИК.

