Глава Дагестана прокомментировал инцидент с уроженцем региона в московском автобусе

Меликов подчеркнул, что поведение молодого мужчины «нарушает все мыслимые нормы, существующие в человеческом обществе». Также, подчеркнул глава республики, оно расходится с исторически сложившимся этическим кодексом дагестанца, который определят в том числе и отношение к старшим.

«Тем более возмутительна его попытка говорить от имени миролюбивого дагестанского народа, которому чужды подобные варварские проявления», — заявил Меликов.

Он призвал дебошира извиниться перед теми, кого оскорбил, а также землякам, «от лица которых он пытался выступить».

Также стало известно, что движение «Ветераны России» обратится в Генпрокуратуру и Следственный комитет, чтобы провести проверку и привлечь мужчину к ответственности за разжигание межнациональной розни.

