Глава Дагестана прокомментировал инцидент с уроженцем региона в московском автобусе

Глава Дагестана Сергей Меликов раскритиковал поведение мужчины, который назвал себя дагестанцем и пообещал «бить русских» - инцидент произошел в московском автобусе. Заявление опубликовано на сайте главы региона.

Массовая драка произошла в центре столицы Дагестана

Меликов подчеркнул, что поведение молодого мужчины «нарушает все мыслимые нормы, существующие в человеческом обществе». Также, подчеркнул глава республики, оно расходится с исторически сложившимся этическим кодексом дагестанца, который определят в том числе и отношение к старшим.

«Тем более возмутительна его попытка говорить от имени миролюбивого дагестанского народа, которому чужды подобные варварские проявления», — заявил Меликов.

Он призвал дебошира извиниться перед теми, кого оскорбил, а также землякам, «от лица которых он пытался выступить».

Также стало известно, что движение «Ветераны России» обратится в Генпрокуратуру и Следственный комитет, чтобы провести проверку и привлечь мужчину к ответственности за разжигание межнациональной розни.

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