«Это очень позитивная и правильная инициатива для массовых коммерческих мероприятий. Ее в мире давно абсолютно все используют и реализуют, обязательная страховка идет ко всем мероприятия. Страхование рисков и возможных ущербов – это очень хорошая практика, ее необходимо реализовать и в нашей стране. Мы такую инициативу поддерживаем. Большие массовые мероприятия сопряжены с рядом разных рисков. Конечно, можно пойти по улице, когда упадет на голову кирпич, но давайте не будет доводить все до абсурда. Посещение массовых мероприятий – это общественная безопасность и так далее. Во всем мире это понимают», - отметил он.

По его словам, это не повлияет на цены на билеты, так как страховой сбор будет незначительным.

«В США и Европе вы не можете подписать площадку, не показав, что вы страхуете публичные риски. Там есть много видов страховок – для тех, кто работает на шоу, тоже. Это показатель цивилизованности и надежности. Не думаю, что это как-то значительно повлияет на цены на билеты, потому что подобные риски – это не такой большой страховой сбор», - добавил собеседник НСН.

Обязательное страхование зрителей не конкретизирует страховые случаи, при этом зрители неизбежно столкнутся с переплатой, заявил ранее в разговоре с НСН заслуженный юрист России Иван Соловьев.

