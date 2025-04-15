Организаторы концертов поддержали обязательное страхование зрителей
Страхование зрителей не повлияет на цены на билеты, так как сбор будет незначительным, заявил НСН глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников.
Во всем мире зрителей массовых мероприятий обязательно страхуют от риска причинения вреда здоровью, это цивилизованный подход, который необходимо применять и в России, заявил НСН глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников.
Зрители концертов и спортивных матчей должны быть в обязательном порядке застрахованы от рисков причинения вреда здоровью. С таким предложением выступил Роспотребнадзор, а Совет законодателей РФ намерен рекомендовать правительству рассмотреть эту инициативу, пишут «Известия». Новая обязанность может лечь на плечи организаторов мероприятий. Ратников поддержал эту идею.
«Это очень позитивная и правильная инициатива для массовых коммерческих мероприятий. Ее в мире давно абсолютно все используют и реализуют, обязательная страховка идет ко всем мероприятия. Страхование рисков и возможных ущербов – это очень хорошая практика, ее необходимо реализовать и в нашей стране. Мы такую инициативу поддерживаем. Большие массовые мероприятия сопряжены с рядом разных рисков. Конечно, можно пойти по улице, когда упадет на голову кирпич, но давайте не будет доводить все до абсурда. Посещение массовых мероприятий – это общественная безопасность и так далее. Во всем мире это понимают», - отметил он.
По его словам, это не повлияет на цены на билеты, так как страховой сбор будет незначительным.
«В США и Европе вы не можете подписать площадку, не показав, что вы страхуете публичные риски. Там есть много видов страховок – для тех, кто работает на шоу, тоже. Это показатель цивилизованности и надежности. Не думаю, что это как-то значительно повлияет на цены на билеты, потому что подобные риски – это не такой большой страховой сбор», - добавил собеседник НСН.
Обязательное страхование зрителей не конкретизирует страховые случаи, при этом зрители неизбежно столкнутся с переплатой, заявил ранее в разговоре с НСН заслуженный юрист России Иван Соловьев.
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