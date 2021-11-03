Организатора «Русского марша» Зайцева привезли в суд
Арестованного накануне организатора «Русского марша» Никиту Зайцева доставили в Перовский суд Москвы за неповиновение полиции. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на самого Зайцева.
Отмечается, что активист был арестован вечером 2 ноября и отправлен в ОВД «Новогиреево». Зайцев заявил, что причиной задержания стал «якобы отказ» показать полицейским паспорт. По статье о неповиновении полиции Зайцеву грозит штраф от 2 до 4 тысяч рублей, либо до 15 суток ареста.
«Русские марши» организуются представителями националистических движений в День народного единства начиная с 4 ноября с 2005 года. В этом году они также подали в мэрию заявку на проведение акции, однако правительство предостерегло от проведения массовых мероприятий из-за пандемии COVID-19.
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