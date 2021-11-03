Организатора «Русского марша» Зайцева привезли в суд

Отмечается, что активист был арестован вечером 2 ноября и отправлен в ОВД «Новогиреево». Зайцев заявил, что причиной задержания стал «якобы отказ» показать полицейским паспорт. По статье о неповиновении полиции Зайцеву грозит штраф от 2 до 4 тысяч рублей, либо до 15 суток ареста.

«Русские марши» организуются представителями националистических движений в День народного единства начиная с 4 ноября с 2005 года. В этом году они также подали в мэрию заявку на проведение акции, однако правительство предостерегло от проведения массовых мероприятий из-за пандемии COVID-19.