Опубликована декларация самого богатого чиновника в России

Самым богатым чиновником в правительстве, по официальным данным, второй год подряд стал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Об этом пишет Lenta.ru.

Доход Мантурова по итогам 2020 года составил 740,4 миллиона рублей, что составляет треть от общих доходов всех министров. Общий доход Мантурова с его супругой составил 754 миллиона рублей – на 158,8 миллионов больше в сравнении с 2019 годом.