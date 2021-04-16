Опубликована декларация самого богатого чиновника в России
Самым богатым чиновником в правительстве, по официальным данным, второй год подряд стал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Об этом пишет Lenta.ru.
Доход Мантурова по итогам 2020 года составил 740,4 миллиона рублей, что составляет треть от общих доходов всех министров. Общий доход Мантурова с его супругой составил 754 миллиона рублей – на 158,8 миллионов больше в сравнении с 2019 годом.
В декларации министра указано транспортное средство Tesla X100D. Также он задекларировал жилой дом площадью 3000 квадратных метров и земельный участок общей площадью примерно 1 гектар.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 995 / сут.
Умерли
105 тыс.+397 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+9 109 / сут.
- Пенсионер в Петербурге умер после прививки от коронавируса
- Пожарный-волонтер из Испании получил уголовный срок за лесной пожар
- Опубликована декларация самого богатого чиновника в России
- Прокуратура потребовала признать ФБК экстремистской организацией
- Россия высылает посла США
- Россия вышлет 10 американских дипломатов
- Россия запретит диппредставительствам США нанимать граждан РФ и третих стран
- МИД Литвы вызвал российского посла
- Франция провела вакцинацию среди всех жителей домов престарелых
- Путин заработал в 2020 году 9,9 миллиона рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru