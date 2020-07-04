Опубликован текст новой Конституции России с принятыми поправками

Текст Конституции России после голосования по внесению в Основной закон поправок опубликован на официальном портале правовой информации. Документ вступает в силу 4 июля.

«Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года», — сказано в Конституции-2020.

Мы будем жить теперь по-новому: Поправки в Конституцию вступают в силу

Также текст Конституции с учетом поправок опубликовала «Российская газета». Тираж от 4 июля составит 108 тысяч экземпляров, тираж «Российской газеты — Неделя» превысит 3 млн экземпляров, отмечает RT.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции.

Напомним, голосование по поправкам проходило в России с 25 июня по 1 июля. Поправки поддержали более 77% россиян, высказались против около 21%.

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ФОТО: РИА Новости//Евгений Биятов
ТЕГИ:Поправки ГолосованиеКонституция РФ
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