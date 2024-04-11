Опрос: Половина россиян готовы отправиться в космос независимо от стоимости билета

Половина участников опроса заявили, что отправились бы в космос вне зависимости от стоимости полета при наличии необходимых средств, еще 21% респондентов заявили, что готовы потратить на космическое путешествие до 100 тысяч рублей. В принципе побывать в космосе хотят 74% опрошенных россиян в возрасте от 18 до 65 лет.

Главной причиной отправиться в космос опрошенные назвали возможность взглянуть на Землю с орбиты. Также 28% респондентов хотели бы испытать себя.

Большинство россиян уверены в том, что в будущем человечество сможет жить на других планетах, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

