Опрос: Половина россиян готовы отправиться в космос независимо от стоимости билета

Большая часть россиян, желающих отправиться в космос в качестве туристов, хотели бы полететь на Луну, говорится в исследовании «Почта Банка», с которым ознакомилась «Газета.Ru».

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Половина участников опроса заявили, что отправились бы в космос вне зависимости от стоимости полета при наличии необходимых средств, еще 21% респондентов заявили, что готовы потратить на космическое путешествие до 100 тысяч рублей. В принципе побывать в космосе хотят 74% опрошенных россиян в возрасте от 18 до 65 лет.

Главной причиной отправиться в космос опрошенные назвали возможность взглянуть на Землю с орбиты. Также 28% респондентов хотели бы испытать себя.

Большинство россиян уверены в том, что в будущем человечество сможет жить на других планетах, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Олег Артемьев
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