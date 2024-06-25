Опрос: Каждый третий россиянин считает своего руководителя тираном

При этом 47% работающих россиян оценили модель управления их руководства как доверительную и поддерживающую, что также подразумевает возможность самим принимать решения.

Примерно 46% работодателей проводят специальные мероприятия для укрепления отношений в коллективе, говорится в исследовании сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор». А 51% опрошенных уверены, что сотрудники должны сами решать, дружить с коллегами или нет. Еще 3% организаций вообще не приветствуют дружбу на рабочем месте, так как она может снижать концентрацию.

Этим летом корпоративные мероприятия будут устраивать в 46% российских компаниях, что станет рекордным показателем последних трех лет, передает «Радиоточка НСН».

