Опрос: Каждый третий россиянин считает своего руководителя тираном
Каждый третий россиянин считает своего руководителя «тираном», говорится в совместном исследовании Beyond Taylor и Роскачества.
Так, 34% граждан отметили, что их начальники зачастую прибегают к манипуляциям, чтобы принудить их к действиям в рамках рабочего процесса.
При этом 47% работающих россиян оценили модель управления их руководства как доверительную и поддерживающую, что также подразумевает возможность самим принимать решения.
Примерно 46% работодателей проводят специальные мероприятия для укрепления отношений в коллективе, говорится в исследовании сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор». А 51% опрошенных уверены, что сотрудники должны сами решать, дружить с коллегами или нет. Еще 3% организаций вообще не приветствуют дружбу на рабочем месте, так как она может снижать концентрацию.
Этим летом корпоративные мероприятия будут устраивать в 46% российских компаниях, что станет рекордным показателем последних трех лет, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru