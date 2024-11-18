Рынок корпоративных мероприятий в России превысил допандемийный уровень

Так, выручка компаний из сегмента корпоративных мероприятий за прошлый год выросла на 24%, за этот - уже на 19%, что превышает допандемийные показатели. Общий объем отрасли оценивается в 160 миллиардов рублей.

Отмечается, что на Москву и Подмосковье приходится 81% от всех занятых в отрасли компаний и 85% всей выручки.

Основными отраслями, на которые приходится наибольшая доля заказов корпоративных мероприятий, по-прежнему являются банки, финансы и страхование, медицина и фармацевтика, а также государственный сектор.

Ранее RT со ссылкой на аналитиков сервиса «Работа.ру» сообщал, что 51% россиян готовы отказаться от новогоднего корпоратива.

