Рынок корпоративных мероприятий в России превысил допандемийный уровень
Рынок корпоративных мероприятий в России второй год подряд показывает существенный рост, передает «Газета.Ru» со ссылкой на данные, представленные на MICE Excellence Forum.
Так, выручка компаний из сегмента корпоративных мероприятий за прошлый год выросла на 24%, за этот - уже на 19%, что превышает допандемийные показатели. Общий объем отрасли оценивается в 160 миллиардов рублей.
Отмечается, что на Москву и Подмосковье приходится 81% от всех занятых в отрасли компаний и 85% всей выручки.
Основными отраслями, на которые приходится наибольшая доля заказов корпоративных мероприятий, по-прежнему являются банки, финансы и страхование, медицина и фармацевтика, а также государственный сектор.
Ранее RT со ссылкой на аналитиков сервиса «Работа.ру» сообщал, что 51% россиян готовы отказаться от новогоднего корпоратива.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru