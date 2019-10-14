Опрос: Более 45% украинцев не одобряют закрытие русских школ в стране
Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос граждан Украины, по результатам которого более 45% украинцев не одобряют отмену русскоязычных школ со следующего года. Об этом пишет РИА Новости.
По данным исследования, 47% выступают против такой инициативы, при этом 49% граждан высказались «за».
Отмечается, что в опросе приняли участие 1,2 тысячи человек. Опрос проводился с 9 по 11 октября на всей территории Украины за исключением Донбасса.
Ранее на Украине был принят закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", предусматривающий употребление только украинского языка фактически во всех сферах жизни. Зеленский заявил, что проведет анализ документа на его соответствие конституции.
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