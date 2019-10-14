Опрос: Более 45% украинцев не одобряют закрытие русских школ в стране

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос граждан Украины, по результатам которого более 45% украинцев не одобряют отмену русскоязычных школ со следующего года. Об этом пишет РИА Новости.

По данным исследования, 47% выступают против такой инициативы, при этом 49% граждан высказались «за».