Зеленский призвал не поднимать языковой вопрос на Украине

«Вы помните, по языковому вопросу начался Донбасс. Зачем сейчас, в нашей стране, которую мы хотим объединить... поднимаем этот вопрос», - приводит его слова агентство.

Ранее на Украине был принят закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", предусматривающий употребление только украинского языка фактически во всех сферах жизни. Зеленский заявил, что проведет анализ документа на его соответствие конституции.







