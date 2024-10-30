Опрос: 75% россиян выбрали бы премию вместо новогоднего корпоратива

Около 75% россиян выбрали бы премию вместо новогоднего корпоратива, следует из опроса SuperJob. Таким образом, к такому решению склоняются три человека из четырех.

Отмечается, что только 19% респондентов предпочли бы праздник на Новый год. При этом 82% россиян 35—45 лет выберут деньги, а молодые работники чаще выбирали мероприятия (26% до 35 лет).