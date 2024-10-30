Опрос: 75% россиян выбрали бы премию вместо новогоднего корпоратива

Около 75% россиян выбрали бы премию вместо новогоднего корпоратива, следует из опроса SuperJob. Таким образом, к такому решению склоняются три человека из четырех.

Отмечается, что только 19% респондентов предпочли бы праздник на Новый год. При этом 82% россиян 35—45 лет выберут деньги, а молодые работники чаще выбирали мероприятия (26% до 35 лет).

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Стоимость новогодних корпоративов в 2024 году выросла в среднем на 30% год к году, сообщили в ассоциации компаний по организации деловых и корпоративных мероприятий MICE Excellence.

Гонорары топового сегмента селебрити за 2024 год увеличились в среднем на 20-40%, а в некоторых случаях и на 80%, заявил концертный директор, событийный продюсер Табриз Шахиди «Радиоточке НСН». Он уверен, что цены на праздники взлетели именно из-за артистов.

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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