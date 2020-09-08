ООН призывает к независимому расследованию инцидента с Навальным
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала к независимому расследованию произошедшего с Алексеем Навальным, усмотрев в случившемся «попытку убийства». Кроме того, она приветствовала сообщения из Берлина о том, что оппозиционер вышел из комы, сообщает ТАСС.
По словам Бачелет, «недостаточно просто отрицать, что он был отравлен и отрицать необходимость тщательного, независимого, беспристрастного расследования этой попытки убийства».
«Российские власти призваны в полной мере расследовать, кто несет ответственность за это преступление – очень серьезное преступление», - констатировала верховный комиссар ООН.
Напомним, ранее в понедельник, 7 сентября, врачи берлинской клиники Charite сообщили, что вывели Алексея Навального из комы и отключили от аппарата ИВЛ. По данным медучреждения, состояние здоровья оппозиционера улучшилось, подчеркивает РИА ФАН.
Между тем, Немецкий институт фармакологии и токсикологии Бундесвера в Мюнхене, в котором были проведены анализы биоматериалов Алексея Навального, отказался предавать огласке конфиденциальную информацию о своих исследованиях. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на представителя Медико-санитарной службы института.
Ранее Бундесвер обнаружил в смывах и пробах оппозиционного политика и блогера ядовитое вещество из группы «Новичок», однако отказался передать российским властям информацию о ходе исследованиях и результатах анализов.
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