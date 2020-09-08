ООН призывает к независимому расследованию инцидента с Навальным

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала к независимому расследованию произошедшего с Алексеем Навальным, усмотрев в случившемся «попытку убийства». Кроме того, она приветствовала сообщения из Берлина о том, что оппозиционер вышел из комы, сообщает ТАСС.

По словам Бачелет, «недостаточно просто отрицать, что он был отравлен и отрицать необходимость тщательного, независимого, беспристрастного расследования этой попытки убийства».

«Российские власти призваны в полной мере расследовать, кто несет ответственность за это преступление – очень серьезное преступление», - констатировала верховный комиссар ООН.