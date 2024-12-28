ООН назвала 2024 год одним из худших для детей

По словам представителей организации, год можно считать одним из худших для детей и по числу пострадавших несовершеннолетних, и по уровню воздействия на их жизни.

В организации уточнили, что этот показатели вырос практически вдвое по сравнению с 1990-ми годами — с 10% до нынешних 19%.

Ранее исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел сообщила, что более 5300 палестинских детей были убиты за 48 дней атак в секторе Газа. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

