ООН назвала 2024 год одним из худших для детей
Уходящий 2024 год стал одним из худших для детей в мире, поскольку 473 млн детей (или каждый шестой ребенок) проживают в зоне боевых действий, сообщает сайт детского агентства ООН (ЮНИСЕФ).
По словам представителей организации, год можно считать одним из худших для детей и по числу пострадавших несовершеннолетних, и по уровню воздействия на их жизни.
В организации уточнили, что этот показатели вырос практически вдвое по сравнению с 1990-ми годами — с 10% до нынешних 19%.
Ранее исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел сообщила, что более 5300 палестинских детей были убиты за 48 дней атак в секторе Газа. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru