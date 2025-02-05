Онищенко: Заявления о необходимости выхода России из ВОЗ делают непрофессионалы

Заявления о необходимости выхода России из ВОЗ делают непрофессионалы, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, передает РИА Новости.

По его словам, ВОЗ – это важная площадка для обмена информацией о заболеваниях. Поэтому выход России из организации нелогичен, несмотря на то, что в последнее время Всемирная организация здравоохранения и правда ослабила свои позиции.

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Онищенко отметил, что выход США из ВОЗ негативно скажется на обмене мнениями между странами.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 21 января. В тексте документа указано, что решение главы государства связано с «неправильным обращением» ВОЗ с пандемией коронавируса и другими мировыми кризисами в области здравоохранения, а также с неспособностью провести необходимые реформы и продемонстрировать «независимость от ненадлежащего политического влияния» стран, входящих в объединение.

Кроме того, по словам Трампа, США платят ВОЗ слишком много денег по сравнению с другими государствами. Организация требует от Вашингтона «несправедливо обременительных выплат», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ЗдравоохранениеВОЗГеннадий Онищенко

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