Онищенко заявил об отставании России в вопросе вакцинации от коронавируса

Соотношение по вакцинации и ревакцинации от коронавируса в мире не в пользу России, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

«В мире от всего населения привито 63,8%. У нас от всего населения – 77 млн, то есть, 52,9%. И вот этот показатель, конечно, обеспечил нам цифру по переболевшим в 21 миллион. И остро стоит вопрос ревакцинации, соотношение не в нашу пользу. Если в мире ревакцинировалось 2 млрд 557 млн человек и подлежит ревакцинации 4,6 млрд, то у нас 18,7 млн прошли ревакцинацию, а 72 млн подлежат вакцинации. Никто не отменял ревакцинацию»,- рассказал он.

Пандемия коронавируса по-прежнему представляет глобальную опасность для здравоохранения, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко ранее в пресс-центре НСН.

