Непродуктивно, но полезно. Онищенко оценил «сухой закон» в Щелкове
Бывший главный санитарный врач России в эфире НСН поблагодарил за такую инициативу.
Ввести в Щелковском рaйоне Подмосковья полный зaпрет нa продaжу aлкоголя предложил в обрaщении к губернaтору Московской облaсти Андрею Воробьеву депутат Щелкова Алексей Яковлев. По его мнению, это позволит резко снизить криминогенность, повысить безопaсность и улучшить привлекaтельность Щелкова. Политик предлaгaет проверить действие сухого закона нa подмосковном рaйоне в кaчестве экспериментa, a после — перенести опыт нa другие регионы России.
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в эфире НСН назвал инициативу непродуктивной, но полезной.
«Спасибо депутату Яковлеву. Будем считать, что он таким оригинальным способом обратил внимание на эту проблему. Непродуктивным, но возможным способом. Конечно, запретить в Щелково – никакого эффекта не будет. Оттуда можно выехать в любую сторону и через 20 минут спокойно купить это пойло. Другое дело, когда Ингушетия и Чечня запрещают, целые регионы. Если бы Московская область запретила – это было бы здорово, был бы хороший пример для Москвы. Конечно, сейчас взвоет вся демократическая общественность насчет якобы нарушенных прав человека», - сказал он.
Напомним, ранее правительство отклонило инициативу о повышении возраста продажи алкоголя до 21 года. Против нее выступили Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг и Минюст.
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