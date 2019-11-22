Непродуктивно, но полезно. Онищенко оценил «сухой закон» в Щелкове

«Спасибо депутату Яковлеву. Будем считать, что он таким оригинальным способом обратил внимание на эту проблему. Непродуктивным, но возможным способом. Конечно, запретить в Щелково – никакого эффекта не будет. Оттуда можно выехать в любую сторону и через 20 минут спокойно купить это пойло. Другое дело, когда Ингушетия и Чечня запрещают, целые регионы. Если бы Московская область запретила – это было бы здорово, был бы хороший пример для Москвы. Конечно, сейчас взвоет вся демократическая общественность насчет якобы нарушенных прав человека», - сказал он.

Напомним, ранее правительство отклонило инициативу о повышении возраста продажи алкоголя до 21 года. Против нее выступили Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг и Минюст.

