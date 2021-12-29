ОНФ решит проблему низких зарплат водителей школьных автобусов

Проблемы с низкими зарплатами водителей школьных автобусов в российских регионах собирается решить в ближайшее время Общероссийский народный фронт, сообщает «РЕН ТВ».

В девять районов Тверской области поступят новые школьные автобусы

По словам главы исполкома ОНФ Михаила Кузнецова, этот факт становится одной из причин нехватки этих специалистов. «Знаете сколько в среднем получает водитель школьного автобуса в регионе? Региональный МРОТ для специалистов данной категории составляет 12-16 тысяч рублей», – отметил Кузнецов.

Отмечается, что специалисты по совместительству работают в школах сантехниками, электриками или слесарями, в зависимости от навыков. При этом в основном водителями школьных автобусов являются граждане предпенсионного возраста.

Напомним, власти РФ будут выделять 10 миллиардов рублей на закупку школьных автобусов и 6 миллиардов на закупку машин скорой помощи ежегодно. Об это заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

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