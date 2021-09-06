В России ежегодно будут выделять 10 млрд рублей на новые школьные автобусы

Власти РФ будут выделять 10 миллиардов рублей на закупку школьных автобусов и 6 миллиардов на закупку машин скорой помощи ежегодно. Об это заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передают «Известия».

По его словам, президент России Владимир Путин поручил поставить в ближайшие четыре года не менее 16 тысяч автобусов и 5 тысяч автомобилей скорой помощи в регионы.

Ранее вопрос о необходимости обновления школьного автопарка поднимал во время поездки в Нижегородскую область секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, сообщает РЕН ТВ.

