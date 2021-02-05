«Олигархята задумаются». Эколог о рекордном штрафе «Норникеля»
Директор Всероссийского института природы в эфире НСН рассказал, что взыскание двух миллиардов долларов с компании можно считать победой.
Арбитражный суд Красноярского края взыскал с компании «Норникель» 146 миллиардов рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске. Таким образом иск Росприроднадзора был почти полностью удовлетворен. Изначально ведомство требовало от компании 148 миллиардов.
Директор Всероссийского института природы Андрей Пешков в эфире НСН рассказал, что взыскание двух миллиардов долларов можно считать победой.
«Это приличная сумма. Росприроднадзор сумел додавить, а Потанин не успел подкупить. Он пытался как уж извернуться, как принято у эксплуататоров наших природных ресурсов. Паразиты, я бы их назвал так. Теперь быстро все эти олигархята побегут делать экологические программы, начнут на это обращать внимание, потому что одного из них прищемили», - отметил он.
Тем не менее, никакие деньги не помогут восстановить экологию до изначального уровня, добавил эколог.
«Ликвидация последствий будет длиться от 20 до 40 лет. Но в изначальный вид природа в этом районе не восстановится. Мы безвозвратно потеряли то, что в принципе уникально. Последствия катастрофы в Арктике уже добрались до Северного Ледовитого океана. Ведь водорастворимые токсичные соединения так и не смогли отловить, поймали только пленку. Последствия увидим даже не мы, так как Россия слабо пользуется Арктикой. Пострадает Норвегия, Дания и другие страны, которые живут за счет рыбалки», - заключил собеседник НСН.
Ранее в «Норникеле» оценили ущерб окружающей среде от разлива топлива в 21,4 миллиарда рублей. Однако глава Росприроднадзора Светлана Родионова заявила, что никаких компромиссов с компанией быть не может.
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