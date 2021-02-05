«Олигархята задумаются». Эколог о рекордном штрафе «Норникеля»

«Это приличная сумма. Росприроднадзор сумел додавить, а Потанин не успел подкупить. Он пытался как уж извернуться, как принято у эксплуататоров наших природных ресурсов. Паразиты, я бы их назвал так. Теперь быстро все эти олигархята побегут делать экологические программы, начнут на это обращать внимание, потому что одного из них прищемили», - отметил он.

Тем не менее, никакие деньги не помогут восстановить экологию до изначального уровня, добавил эколог.

«Ликвидация последствий будет длиться от 20 до 40 лет. Но в изначальный вид природа в этом районе не восстановится. Мы безвозвратно потеряли то, что в принципе уникально. Последствия катастрофы в Арктике уже добрались до Северного Ледовитого океана. Ведь водорастворимые токсичные соединения так и не смогли отловить, поймали только пленку. Последствия увидим даже не мы, так как Россия слабо пользуется Арктикой. Пострадает Норвегия, Дания и другие страны, которые живут за счет рыбалки», - заключил собеседник НСН.

Ранее в «Норникеле» оценили ущерб окружающей среде от разлива топлива в 21,4 миллиарда рублей. Однако глава Росприроднадзора Светлана Родионова заявила, что никаких компромиссов с компанией быть не может.

