Октябрьское тепло вернется в Москву на следующей неделе
Повышение температуры начнется в Москву с середины следующей недели. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 6 октября ТАСС.
В понедельник и вторник температура будет на уровне 2 -5 градусов тепла. К среде вырастет до +8.
«И во второй половине недели - потепление, но потепление октябрьское. Уже в четверг температура будет около нормы, даже на один градус выше, в пятницу на два градуса выше нормы», - сообщил Роман Вильфанд.
Таким образом, к концу рабочей недели воздух прогреется до 9-14 градусов тепла.
Следующие пять дней небо над Москвой будет пасмурным, с небольшими прояснениями. Синоптики предупредил о небольших дождях и стабильном, без перепадов, давлении.
Ранее НСН писала, какие погодные приметы заслуживают того, чтобы взять их на вооружение, по мнению синоптиков.
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