Октябрьское тепло вернется в Москву на следующей неделе

Повышение температуры начнется в Москву с середины следующей недели. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 6 октября ТАСС.

В понедельник и вторник температура будет на уровне 2 -5 градусов тепла. К среде вырастет до +8.

«И во второй половине недели - потепление, но потепление октябрьское. Уже в четверг температура будет около нормы, даже на один градус выше, в пятницу на два градуса выше нормы», - сообщил Роман Вильфанд.

Таким образом, к концу рабочей недели воздух прогреется до 9-14 градусов тепла.

Следующие пять дней небо над Москвой будет пасмурным, с небольшими прояснениями. Синоптики предупредил о небольших дождях и стабильном, без перепадов, давлении.

Ранее НСН писала, какие погодные приметы заслуживают того, чтобы взять их на вооружение, по мнению синоптиков.

