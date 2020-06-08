Около 4 млн услуг оказали москвичам соцработники за период пандемии

Около четырёх миллионов услуг оказали жителям российской столицы социальные работники за период пандемии коронавируса. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на встрече с работниками социальной сферы. Она отметила, что пандемия, как лакмусовая бумага, продемонстрировала неравнодушие людей.

Соцработники оказывали помощь самым незащищённым от коронавирусных ограничений в социальном плане. По словам Раковой, по линии соцзащиты изменились условия работы по всем направлениям без исключения, были полностью перенастроены все механизмы функционирования.

Среди услуг, предоставленных за время действия карантинных ограничений, около500 тысяч - это заявки, которые поступили на специальную горячую линию комплекса социального развития по вопросам COVID-19.

Анастасия Ракова поздравила работников соцзащиты с профессиональным праздником. День социального работника в Российской Федерации отмечается уже в 20-й раз. Вице-мэр отметила профессионализм работников, которым на своём посту пришлось перестроить работу на период пандемии.

В частности, впервые пришлось организовывать обсервационные отделения для зараженных коронавирусом. Учреждения соцзащиты сумели помочь ь снизить нагрузку с медицинских стационаров.

