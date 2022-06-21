Огромный стул для Гордона Брауна принесли к посольству Великобритании в Москве

Несколько человек в масках принесли его к воротам посольства Великобритании в Москве. Табличка на стуле гласит, что он предназначен «Для Гордона Брауна».

Ранее политик рассказал Daily Mail, что во время его визита в Москву в 2006 году ему пришлось сидеть на «очень низком стуле». По словам Брауна, это было сделано намеренно, чтобы он смотрел на президента РФ Владимира Путина «снизу вверх».

