Огромный стул для Гордона Брауна принесли к посольству Великобритании в Москве
Активисты сделали для бывшего британского премьер-министра Гордона Брауна огромный стул в полтора человеческого роста, сообщает РИА Новости.
Несколько человек в масках принесли его к воротам посольства Великобритании в Москве. Табличка на стуле гласит, что он предназначен «Для Гордона Брауна».
Ранее политик рассказал Daily Mail, что во время его визита в Москву в 2006 году ему пришлось сидеть на «очень низком стуле». По словам Брауна, это было сделано намеренно, чтобы он смотрел на президента РФ Владимира Путина «снизу вверх».
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