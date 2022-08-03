Ограничения полетов в 11 аэропортов России продлили до 11 августа

Меры касаются воздушных гаваней на юге и в центре страны: аэропортов Белгорода, Брянска, Анапы, Краснодара, Геленджика, Липецка, Ростова-на-Дону, Элисты, Курска, Симферополя, пишет Ura.ru.

Гражданам рекомендовали пользоваться альтернативными маршрутами и летать через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь или Москву, отмечает РИА ФАН.

«Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний», — добавили в Росавиации.

