Ограничения полетов в 11 аэропортов России продлили до 11 августа
Росавиация продлила ограничения полетов в 11 российских аэропортов до 11 августа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Меры касаются воздушных гаваней на юге и в центре страны: аэропортов Белгорода, Брянска, Анапы, Краснодара, Геленджика, Липецка, Ростова-на-Дону, Элисты, Курска, Симферополя, пишет Ura.ru.
Гражданам рекомендовали пользоваться альтернативными маршрутами и летать через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь или Москву, отмечает РИА ФАН.
«Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний», — добавили в Росавиации.
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