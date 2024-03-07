Огонь семейного очага с выставки «Россия» доставлен во все регионы

Ненецкий автономный округ стал последним субъектом федерации, куда прибыл этот горящий символ. Из центральной точки регионов огонь переправляют в населенные пункты, распространяют по ЗАГСам и дворцам бракосочетания, откуда его может зажечь для себя любая семья.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», изначально огонь доставили в российскую столицу в специальной лампаде из Свято-Троицкого монастыря в Муроме. Этот город, по преданию, считается родиной святых Петра и Февронии, чьё житие носит больше мифологический характер.

Нынешний, 2024 год объявлен в России Годом семьи.

