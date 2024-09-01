Офицер «Альфы»: План спецназа в Беслане отменили из-за взрыва

План спецназа в Беслане при захвате заложников в школе №1, который произошел 1 сентября 2004 года, отменили из-за взрыва. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полковника ФСБ России Виталия Демидкина, который участвовал в операции.

По его словам, бойцы группы «Альфа» и «Вымпел» собирались ворваться в спортивный зал школы, уничтожить террористов и обезвредить бомбы, однако план пришлось изменить.

Демидкин рассказал, что примерно в 13:00 часов 3 сентября бойцы спецназа из-за взрыва получили приказ возвращаться обратно. Однако позже они вновь приехали на территорию школы.

«В зале были погибшие и тяжелораненые. Мы решили проникнуть в коридор от центрального входа до столовой через оконный проем», - добавил полковник.

При этом он подчеркнул, что перестрелка с боевиками закончилась, когда было уничтожено последнее огневое гнездо террористов.

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Теракт в Беслане произошел утром 1 сентября 2004 года. Террористы захватили школу № 1 во время проведения торжественной линейки. Они взяли в заложники более 1 тысячи 200 человек. Большинство из них были школьники, но в здании также находились женщины, пожилые люди и даже младенцы.

Всех их удерживали в спортивном зале школы три дня. Заложников не кормили, ограничивали в воде, им редко разрешали вставать. Жертвами теракта стали 334 человека, в том числе 186 детей.

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ФОТО: РИА Новости
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