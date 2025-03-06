Пять человек погибли в ДТП в Белгородской области

Пять человек погибли в ДТП в Новооскольском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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По его словам еще несколько человек пострадали.

По данным местных СМИ, пострадали 10 человек, четверых из которых госпитализируют в больницу Белгорода.

Ранее женщина погибла в результате ДТП в Санкт-Петербурге, напоминает журнал «Профиль».

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