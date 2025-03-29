В ДТП в Крыму пострадали шесть человек

Два легковых автомобиля столкнулись в районе поселка Гаспра в Крыму, есть пострадавшие. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

По данным надзорного ведомства, двигавшаяся по дороге Ялта-Севастополь легковушка Mazda выехала на полосу встречного движения и столкнулась с Chevrolet.

«В результате ДТП пострадали шесть человек, находившихся в двух автомобилях, в том числе двое несовершеннолетних 2009 и 2016 годов рождения», - подчеркнули в прокуратуре.

Ведомство контролирует ход проверки по факту инцидента.

Ранее автомобиль скорой помощи попал в ДТП в Приозерском районе Ленинградской области, пострадал фельдшер.

