«Ничего общего». Кураев поспорил с Зюгановым об Иисусе-коммунисте
Запрещенный в служении протодиакон заявил "Радиоточке НСН" о значительных различиях между религией и коммунистической идеологией.
Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подверг критике высказывание главы КПРФ Геннадия Зюганова о том, что Иисус Христос был «первым коммунистом на планете».
«Геннадий Андреевич каждый раз накануне выборов что-то такое говорит, это дает повод выразить мои искренние соболезнования настоящим российским коммунистам, поскольку их формальный лидер демонстрирует тем самым плохое понимание их собственной теории», - отметил он.
Собеседник "Радиоточки НСН" подчеркнул, что понять некий феномен, будто то природный или же социальный, культурный, - значит понять его своеобразие.
«Своеобразие той линии коммунизма, которая предоставлена Марксом, Лениным, Сталиным и вроде как их наследником Зюгановым, состоит не только в том, чтобы все жили хорошо. Она содержит конкретные советы по достижению идеального общества, а именно революция, диктатура пролетариата. От имени пролетариата действует партия, которой дали имя рабочей, и она объявляет террор, поскольку действующая элита сама не отдаст власть. Затем вводится соответствующее распоряжение об экспроприации имущества и плановом ведении экономики при отмене частной собственности, ограничение личной собственности и личного потребления. Вот это основные постулаты коммунизма. Ни к чему этому Христос не имеет ни малейшего отношения», - объяснил Кураев.
Он добавил, что Маркс опирался на формулу раннехристианского коммунизма, так как первые ученики Христа жили некой единой общиной. Однако они жили по принципу «то мое, то твое», тогда как формула коммунизма ленинского типа иная, это «что твое – то мое».
По его словам, это очень разные вещи, а христианство не предполагало террора.
«Я, конечно, очень рад, что Геннадий Андреевич отказывается от верности таким людоедским чертам, характерным для этой идеологии, но зачем же это называть коммунизмом? Для этого можно называть себя социал-демократом», - предложил опальный протодиакон.
Также Кураев прокомментировал сходство библейских постулатов с коммунистическими идеалами, отметив, что «Библия – это огромная книга, сборник, целая библиотека», в которой при желании можно найти всё, что угодно, в том числе научный коммунизм. По словам Кураева, тезис «кто не работает, тот не ест» у апостола Павла звучит как «трудящиеся достойны пропитания». Он напомнил, что заповеди коммунизма создавались через 20 веков после создания Евангелия, и создатели сознательно «мимикрировали», чтобы заменить собой Библию.
«Заметьте, этот кодекс появляется в поздние годы (1961 год, - прим. НСН), не раньше. Что характерно для трудов основоположников научного коммунизма – практически полное отсутствие этической тематики. Там нет этики. Нравственно то, что выгодно делу рабочего класса, всё. Так Ленин пишет. Терминология марксизма - политэкономия, общественно-политические формации, деньги штрих – это не тот язык, на котором можно описать и регулировать жизнь отдельного человека, а тем более в ее солнечной глубине», - рассказал Кураев.
Он также напомнил, что моральный кодекс появился значительно позже, чем был основан СССР.
«Когда более-менее затихли конвульсии классовой борьбы и революционного террора в Советском союзе, тогда уже эту недостачу стали ощущать, уже после войны. Тогда появляется прекрасная литература, прекрасное человечное кино. Появляется в том числе этот мертвый "Кодекс строителя коммунизма". Мертвый – потому что голые декларации. Но, тем не менее, стали говорить о том, что внутренняя нравственная регуляция нужна, разговоры о совести пошли», - поделился отец Андрей.
Ранее зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что называть Иисуса Христа первым коммунистом на планете попросту неуместно, однако двери Церкви всегда открыты для представителей любых партий.
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