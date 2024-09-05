Обвиняемый экс-замглавы МЧС Барышев задекларировал землю и несколько квартир

Бывший замминистра МЧС Павел Барышев, фигурант дела о мошенничестве, владел земельным участком в 1,5 тыс. кв. м и квартирой в 91,3 кв. м в 2020 году, сообщает РБК со ссылкой на декларации о доходах.

Барышев занимал пост замминистра с 2017 по 2021 год. Следственный комитет сообщил об уголовном деле 5 сентября 2024 года. По версии следствия, он похитил трехкомнатную квартиру в Подмосковье стоимостью не менее 20 млн рублей, используя подложные документы. Недвижимость арестована.