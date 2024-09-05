Обвиняемый экс-замглавы МЧС Барышев задекларировал землю и несколько квартир

Бывший замминистра МЧС Павел Барышев, фигурант дела о мошенничестве, владел земельным участком в 1,5 тыс. кв. м и квартирой в 91,3 кв. м в 2020 году, сообщает РБК со ссылкой на декларации о доходах.

Барышев занимал пост замминистра с 2017 по 2021 год. Следственный комитет сообщил об уголовном деле 5 сентября 2024 года. По версии следствия, он похитил трехкомнатную квартиру в Подмосковье стоимостью не менее 20 млн рублей, используя подложные документы. Недвижимость арестована.

СК РФ: В отношении бывшего замглавы МЧС Барышева возбуждено дело о мошенничестве

Согласно декларации, в 2020 году чиновник также владел гаражом, а его доход составил более 8,6 млн рублей. Его супруга владела двумя квартирами и автомобилем Mercedes-Benz, ее доход составил 499,3 тыс. рублей.

В 2017 году Барышев владел двумя земельными участками и жилым домом, а доход составил 5,9 млн рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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