Обвиняемые в перевозке кокаина в Петербурге ушли на СВО
Суд в Санкт-Петербурге приостановил производство по делу о перевозке 200 кг кокаина, который маскировался под партию манго, после того как фигуранты заключили контракт с Минобороны. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Колпинский районный суд рассмотрел ходатайства руководителя пункта отбора на контрактную службу в городе о приостановлении дела и отмене ареста обвиняемых Александра Маркова и Дмитрия Антипова. Суд удовлетворил просьбу, освободив фигурантов из-под стражи.
По информации суда, Марков и Антипов были переданы должностному лицу для службы в Вооруженных силах России.
Они назначены стрелками в отделение огневой поддержки штурмового взвода, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru