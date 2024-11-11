Обвиняемые в перевозке кокаина в Петербурге ушли на СВО

Суд в Санкт-Петербурге приостановил производство по делу о перевозке 200 кг кокаина, который маскировался под партию манго, после того как фигуранты заключили контракт с Минобороны. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Колпинский районный суд рассмотрел ходатайства руководителя пункта отбора на контрактную службу в городе о приостановлении дела и отмене ареста обвиняемых Александра Маркова и Дмитрия Антипова. Суд удовлетворил просьбу, освободив фигурантов из-под стражи.