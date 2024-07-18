Обвиняемому в получении взятки генералу Шамарину продлили арест
Следствие по делу бывшего начальника главного управления связи Вооруженных сил РФ Вадима Шамарина ходатайствовало о продлении ареста обвиняемого по 21 октября 2024 года, и оно было удовлетворено 235-м гарнизонным судом, передает ТАСС.
Слушания прошли в закрытом режиме.
Шамарина обвиняют в получении взятки от гендиректора ОАО «Пермский телефонный завод "Телта"» Алексея Высокова и главного бухгалтера того же предприятия Елены Гришиной в размере 36 млн рублей за наращивание объемов продукции компании для нужд министерства обороны РФ.
Взяткодатели также привлечены к уголовной ответственности и находятся под арестом. Если генерала признают виновным в получении взятки ему грозит наказание до 15 лет лишения свободы.
Ранее супруга генерала Шамарина объяснила арест мужа, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Обвиняемому в получении взятки генералу Шамарину продлили арест
- СМИ: Автомобиль Lamborghini Ивлеевой арестовали из-за её долгов по налогам
- Первую смываемую втулку для туалетной бумаги разработали в России
- Средняя загрузка отелей в Сочи в июле этого года составила 88%
- Адвокат: Генерал Шамарин отстранен, но не уволен
- Мишустин: В новых регионах увеличат выплаты по программе «Земский доктор»
- СМИ: В кормах для животных Chammy нашли свинец
- Украина разрешила себе не выплачивать госдолг
- Умер культовый диджей и продюсер Tomcraft
- Фон дер Ляйен переизбрали главой Еврокомиссии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru