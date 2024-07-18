Обвиняемому в получении взятки генералу Шамарину продлили арест

Следствие по делу бывшего начальника главного управления связи Вооруженных сил РФ Вадима Шамарина ходатайствовало о продлении ареста обвиняемого по 21 октября 2024 года, и оно было удовлетворено 235-м гарнизонным судом, передает ТАСС.

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Слушания прошли в закрытом режиме.

Шамарина обвиняют в получении взятки от гендиректора ОАО «Пермский телефонный завод "Телта"» Алексея Высокова и главного бухгалтера того же предприятия Елены Гришиной в размере 36 млн рублей за наращивание объемов продукции компании для нужд министерства обороны РФ.

Взяткодатели также привлечены к уголовной ответственности и находятся под арестом. Если генерала признают виновным в получении взятки ему грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

Ранее супруга генерала Шамарина объяснила арест мужа, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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