Обвиняемому в получении взятки генералу Шамарину продлили арест

Слушания прошли в закрытом режиме.

Шамарина обвиняют в получении взятки от гендиректора ОАО «Пермский телефонный завод "Телта"» Алексея Высокова и главного бухгалтера того же предприятия Елены Гришиной в размере 36 млн рублей за наращивание объемов продукции компании для нужд министерства обороны РФ.

Взяткодатели также привлечены к уголовной ответственности и находятся под арестом. Если генерала признают виновным в получении взятки ему грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

Ранее супруга генерала Шамарина объяснила арест мужа, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

