Обвиняемого в поджоге волонтерского штаба в Ленобласти арестовали на два месяца

Суд в Ленинградской области заключил под стражу мужчину, обвиняемого в поджоге волонтерского штаба. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

По данным ведомства, подозреваемому вменяется совершение террористического акта, повлекшего значительный имущественный ущерб (п. «в» ч. 2 ст. 205 УК).

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Объединенная пресс-служба судов Ленобласти уточнила, что мера пресечения назначена на срок два месяца. Решение принято по ходатайству следствия.

Огонь повредил помещение штаба, о пострадавших не сообщалось, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:ПоджогАрестСуд

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