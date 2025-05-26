Обвиняемого в поджоге волонтерского штаба в Ленобласти арестовали на два месяца
Суд в Ленинградской области заключил под стражу мужчину, обвиняемого в поджоге волонтерского штаба. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
По данным ведомства, подозреваемому вменяется совершение террористического акта, повлекшего значительный имущественный ущерб (п. «в» ч. 2 ст. 205 УК).
Объединенная пресс-служба судов Ленобласти уточнила, что мера пресечения назначена на срок два месяца. Решение принято по ходатайству следствия.
Огонь повредил помещение штаба, о пострадавших не сообщалось, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru