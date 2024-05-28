Обвинение запросило пожизненный срок для криминального авторитета Шишкана
Генеральная прокуратура требует пожизненного заключения для криминального авторитета Шишкана (настоящее имя Олег Медведев). Также обвинение просит приговорить 18 его соучастников на сроки от условного до пожизненного. Об этом сообщил «Коммерсантъ».
Основываясь на тяжести преступлений, прокурор Мадина Долгиева попросила пожизненное заключение для самого Медведева и трех его ближайших подельников. Двум другим подсудимым требуют дать условные сроки от пяти лет лишения свободы до семи лет и 11 месяцев.
Остальных соучастников Долгиева просит отправить в колонию строго режима на сроки от 12 до 24 лет заключения. Помимо этого, подсудимым необходимо выплатить потерпевшим от 1,2 до 5 млн рублей по искам. Также в доход государства будут обращены ювелирные украшения, найденные у Медведева во время обыска.
Обвинительный приговор Олегу Медведеву и его сообщникам был вынесен 17 мая. По версии следствия, Шишкан в свое время контролировал Раменский район Подмосковья. Он и его преступное сообщество оформляли юридические лица для получения незаконного заработка. Самым жестоким его преступлением стало убийство местного депутата Татьяны Сидоровой, и по совместительству генерального директора ЗАО «Племзавод Раменское». Также были убиты члены ее семьи, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru