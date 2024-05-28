Обвинение запросило пожизненный срок для криминального авторитета Шишкана

Генеральная прокуратура требует пожизненного заключения для криминального авторитета Шишкана (настоящее имя Олег Медведев). Также обвинение просит приговорить 18 его соучастников на сроки от условного до пожизненного. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Основываясь на тяжести преступлений, прокурор Мадина Долгиева попросила пожизненное заключение для самого Медведева и трех его ближайших подельников. Двум другим подсудимым требуют дать условные сроки от пяти лет лишения свободы до семи лет и 11 месяцев.