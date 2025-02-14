Обществознание сохранят в программах 8-х классов до 1 сентября 2026 года

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», министр просвещения Сергей Кравцов на этой неделе заявил, что учеба по новым единым государственным учебникам по обществознанию, истории и духовно-нравственной культуре РФ стартует в школах с 1 сентября 2026 года.

Как пояснил глава ведомства, в частности, учебник по обществознанию теперь ориентирован «не на либеральные, а на традиционные ценности».

