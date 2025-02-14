Обществознание сохранят в программах 8-х классов до 1 сентября 2026 года

Обществознание сохранится в программах восьмых – девятых классов до 1 сентября 2026 года. Приказ с такими сроками опубликовало министерство просвещения.

Ранее предполагалось убрать этот предмет из программы 6-8 классов школ с 1 сентября 2025 года. Теперь ведомство оставляет обществознание на 2025-й учебный год в программах 8-9 классов до 1 сентября 2026 года. В 6-7 классах он исчезнет из школьной программы с 1 сентября 2025 года.

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Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», министр просвещения Сергей Кравцов на этой неделе заявил, что учеба по новым единым государственным учебникам по обществознанию, истории и духовно-нравственной культуре РФ стартует в школах с 1 сентября 2026 года.

Как пояснил глава ведомства, в частности, учебник по обществознанию теперь ориентирован «не на либеральные, а на традиционные ценности».

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Фото: t.me/minprosrf
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