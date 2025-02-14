Обществознание сохранят в программах 8-х классов до 1 сентября 2026 года
Обществознание сохранится в программах восьмых – девятых классов до 1 сентября 2026 года. Приказ с такими сроками опубликовало министерство просвещения.
Ранее предполагалось убрать этот предмет из программы 6-8 классов школ с 1 сентября 2025 года. Теперь ведомство оставляет обществознание на 2025-й учебный год в программах 8-9 классов до 1 сентября 2026 года. В 6-7 классах он исчезнет из школьной программы с 1 сентября 2025 года.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», министр просвещения Сергей Кравцов на этой неделе заявил, что учеба по новым единым государственным учебникам по обществознанию, истории и духовно-нравственной культуре РФ стартует в школах с 1 сентября 2026 года.
Как пояснил глава ведомства, в частности, учебник по обществознанию теперь ориентирован «не на либеральные, а на традиционные ценности».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Прокуратура проверит данные о столкновении трапа с самолетом в Шереметьево
- Жителя Крыма приговорили к 13 годам колонии за госизмену
- Британия ввела санкции против Павла Фрадкова и Артема Чайки
- Умер актер из фильма «Иисус Христос — суперзвезда» Боб Бингхэм
- Британия ввела санкции против замминистра обороны РФ Фрадкова
- У неплательщиков алиментов могут начать удерживать часть зарплаты
- Маск признался, что имеет доступ к секретным материалам
- В реестр должников по алиментам могут войти более 180 тысяч человек
- Медведев связал призыв Шольца объявить режим ЧС из-за Украины с выборами в Бундестаг
- Обществознание сохранят в программах 8-х классов до 1 сентября 2026 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru