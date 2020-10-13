Собянин рассказал о строительстве в столице новых школ и детских садов
Почти 400 детских садов и школ было построено в российской столице за последние годы. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра строящегося корпуса школы №1002 на Солнцевском проспекте.
В районе Солнцево построено уже две школы, в планах – ещё три, отметил градоначальник. Строящаяся школа №1002 рассчитана на 300 мест и возведена по уникальному проекту: в ней есть медиатека и экспериментальный класс, связанный с робототехникой и 3D-проектированием. Предполагается, что в ноябре строительные работы в здании будут завершены, а в январе начнётся заселение.
Новый корпус школы №1002 поможет реализовать городской проект «Школа старшеклассников». Сюда переведут детей 9-11 классов, чтобы разгрузить основные учебные здания.
По данным столичных властей, с 2011 года в Москве построены 105 школ и 288 детских садов. В нынешнем году в городе откроются в общей сложности 48 объектов образования, из которых половина уже введена в эксплуатацию.
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