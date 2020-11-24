Обезврежена сеть фальшивомонетчиков, сбывших около 500 млн поддельных рублей
В России обезврежена масштабная сеть фальшивомонетчиков, которые проводили незаконные операции в шести регионах страны, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник.
В подпольном производстве и распространении банкнот в 1000 и 5000 рублей были задействованы десятки тысяч человек. Как передает агентство, подделки обладали высоким качеством и реализовывались также в Ростове-на Дону, Волгограде, Ставропольском крае и Дагестане.
В результате операции, проведенной сотрудниками полиции, остановлена работа нелегальной типографии в Махачкале. Одному из организаторов преступной сети удалось скрыться, его объявили в федеральный розыск.
Агентство отмечает, что за 1,5 года деятельности фальшивомонетчиков было реализовано около 500 млн фальшивых рублей, определить поддельные купюры смогло только специальное оборудование.
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