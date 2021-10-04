Обезвредивший пермского стрелка полицейский получит полмиллиона рублей

Полицейский Константин Калинин, который обезвредил стрелявшего в Пермском госуниверситете студента, стал лауреатом Строгановской премии-2021, сообщает пресс-служба городской администрации.

Строгановская премия вручается за выдающиеся достижения людей, при жизни прославивших Пермский край и его жителей. Калинин победил в номинации «За честь и достоинство» и как лауреат получит статуэтку Аники Строганова, памятный знак и диплом, а также денежную премию в размере 500 тысяч рублей.

Ранее сотрудники ДПС, обезвредившие пермского стрелка, получили награды от президента России Владимира Путина. Калинина наградили Орденом мужества, а его напарника Владимира Макарова медалью «За отличие в охране общественного порядка». Также полицейским присвоили очередные звания: лейтенант и капитан, соответственно.

ЧП в Пермском госуниверситете произошло 20 сентября. Стрельбу в вузе устроил 18-летний Тимур Бекмансуров, погибли шесть человек. Сам студент был ранен ответным огнём сотрудника полиции, после чего его госпитализирован.

