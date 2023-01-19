Станет ли эффективным запрет на сброс бытовых отходов к канализацию

Ранее стало известно, что Российский экологический оператор намерен обратиться с инициативой в Минстрой, чтобы россиянам законодательно запретили выбрасывать бытовые и пищевые отходы в канализацию, а к нарушителям начали предъявлять санкции. Крохин заявил, что выявить конкретного нарушителя не представляется возможным.

«Проблема действительно актуальная, в канализацию попадают и строительные, и бытовые, и пищевые отходы. Это вредит работе даже на этапе эксплуатации в границах многоквартирных домов, потом отходы попадают в очистные системы канализации и тоже затрудняют их работу. Однако непонятно, как это контролировать, без технических решений это невозможно. Нельзя установить вину какого-то одного человека. Если ставить уловители и датчики, конечно, можно это вычислить на уровне дома, но не накладывать же ответственность на всех жильцов. Здесь есть вопросы с юридической точки зрения. Если такой документ будет принят, он должен предусматривать обеспечение соответствующих технических условий», — сказал Крохин.

По мнению собеседника НСН, существующая нормативная база позволяет заниматься лишь просветительской работой.

«Великое переселение народа, которое происходит сегодня в России, приводит к тому, что из разных регионов в крупные города, в том числе в Москву, едут люди с разной культурой, из разных типов жилья. Проходит пять-десять лет, прежде чем они наконец-то поймут, как надо пользоваться коммунальными услугами в многоэтажных домах. Нам не нужно допускать массовую центростремительную миграцию, не следует строить слишком много домов в центре, высасывая молодые трудовые перспективные ресурсы из регионов. Нужно давать возможность людям не переезжать, обеспечивать им работу, инфраструктуру, создавать все необходимые условия», — отметил эксперт.

Председатель Союза жилищных организаций Москвы подчеркнул важность поиска технических решений.

«Необходимо оборудовать многоквартирные дома датчиками, уловителями, чтобы отходы задерживались на выходе из домов. Тогда в систему канализации, на очистные сооружения будет приходить очищенный состав. Примерно то же самое происходит с раздельным сбором отходов: устанавливаются специальные контейнеры для мусора, включаются просветительские механизмы, оператором вводится ответственность к образователю отходов. Если с контейнерной площадки уходит неотсортированный мусор, оператор имеет право выписать штраф. Примерно так же можно поступить и с отходами в канализации», — добавил Крохин.

В заключение собеседник НСН рассказал о предполагаемой стоимости технических систем.

«Полагаю, что это не очень дорого. Мы все равно проводим какие-то ремонты, меняем трубы, лежаки. Система должна быть выработана как решение. Будучи эксплуатирующей организацией, мы не имеем права вносить изменения в конструкцию домовых сетей. Соответственно, должно быть какое-то решение, подразумевающее, что это не является нарушением. Другой вопрос, где эта система должна стоять: на участке, за который отвечает “Водоканал”, или на внутридомовой сети? Когда будет дан ответ на этот вопрос, тогда и станет известно, сколько стоят эти ловушки и фильтры и за чей счет они будут установлены. Если это будет делать “Водоканал”, то это займет меньше времени и средств», — подытожил он.

Ранее стало известно, что за десять лет в Новой Москве было построено и реконструировано десять очистных сооружений, отреставрировано более 55 километров канализационных сетей и 14 канализационных насосных станций. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

