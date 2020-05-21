О дивный новый мир: Медведев увидел необратимые изменения

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что пандемия коронавируса, скорее всего, окончательно изменила мир, что потребует также от человечества выработать новую модель поведения. Такую точку зрения он озвучил на конференции Startup Village LiveStream, передает ТАСС.

Бывший премьер-министр выразил уверенность, что всем странам и компаниям придётся приложить очень серьёзные усилия, чтобы сформировать эту новую модель поведения. Причём, по его словам, пока никто не может понять будущую конфигурацию такой модели.

Медведев с ностальгией вспомнил «совершенно обычные времена», в которых все пребывали еще 4 месяца назад. Правда, он видит дополнительные возможности в новой ситуации, которыми всем необходимо воспользоваться.

Зампред Совбеза констатировал, что такие «чёрные лебеди» всегда приводят к тяжелым последствиям для экономики. По его оценке, падение мирового ВВП составит 3% - порядка 9 триллионов долларов, которые будет трудно восполнить.

