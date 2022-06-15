«Нужно купаться!»: Вильфанд рассказал о возвращении жары и купальном сезоне

Похолоданием ситуацию с погодой в Москве назвать нельзя, это лишь возвращение к нормальным погодным условиям для региона, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее во вторник, 14 июня, погода в столичном регионе изменилась: после сильного ливня в Москве и области значительно снизилась температура.

«Жизнь синоптика состоит из двух вопросов: когда же закончится эта несусветная жара и когда же наконец-то закончится похолодание. Лето прогнозируется неоднородное, и жаркая погода бывает, последние три дня температура была очень высокая, соответствует шестой пятидневке июля. Вот настолько погода опередила свое развитие, это даже вчера было именно так. А до этого были очень высокие температуры, характерные для самой теплой пятидневки, но не в Москве, а южнее – в Орле и даже в Курске. Сейчас наступил период понижения, после такой погоды, когда отклонение составляло 4-5 градусов от нормы, кажется, что нынешний температурный фон очень холодный. А на самом деле казус заключается в том, что та температура, которая будет в течение рабочих дней этой недели, именно она соответствует московскому климату середины июня. Слово «похолодание» я бы не сказал, это про погоду ниже нормы, а мы живем на 55-56-й параллели, и именно такая температура и должна быть! Температурный фон будет в диапазоне 20-25 градусов днем, я говорю о погоде до конца недели, до воскресенья включительно», - рассказал Вильфанд.