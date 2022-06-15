«Нужно купаться!»: Вильфанд рассказал о возвращении жары и купальном сезоне
Жителям Москвы и Подмосковья можно смело открывать купальный сезон: тепло вернется в регион уже на следующей неделе, обнадежил в эфире НСН научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Похолоданием ситуацию с погодой в Москве назвать нельзя, это лишь возвращение к нормальным погодным условиям для региона, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее во вторник, 14 июня, погода в столичном регионе изменилась: после сильного ливня в Москве и области значительно снизилась температура.
«Жизнь синоптика состоит из двух вопросов: когда же закончится эта несусветная жара и когда же наконец-то закончится похолодание. Лето прогнозируется неоднородное, и жаркая погода бывает, последние три дня температура была очень высокая, соответствует шестой пятидневке июля. Вот настолько погода опередила свое развитие, это даже вчера было именно так. А до этого были очень высокие температуры, характерные для самой теплой пятидневки, но не в Москве, а южнее – в Орле и даже в Курске. Сейчас наступил период понижения, после такой погоды, когда отклонение составляло 4-5 градусов от нормы, кажется, что нынешний температурный фон очень холодный. А на самом деле казус заключается в том, что та температура, которая будет в течение рабочих дней этой недели, именно она соответствует московскому климату середины июня. Слово «похолодание» я бы не сказал, это про погоду ниже нормы, а мы живем на 55-56-й параллели, и именно такая температура и должна быть! Температурный фон будет в диапазоне 20-25 градусов днем, я говорю о погоде до конца недели, до воскресенья включительно», - рассказал Вильфанд.
Научный руководитель Гидрометцентра также добавил, что уже со следующей недели в столичный регион вернется тепло. При этом купальный сезон можно открывать хоть сейчас.
«Вместо южных и юго-восточных потоков приходит умеренный воздух с юго-запада, с запада, он нормальную погоду обуславливает. Завтра осадков не ожидается, переменная облачность, много солнца. Потом, 17-18 июня, могут быть местами небольшие кратковременные дожди: осадки могут быть, но они не портят настроение. Ночью 10-15 градусов, утром умеренная температура, настраивающая на рабочий лад, около 12-14 градусов будет часов в 7-8, когда все на работу выходят. По расчетам, уже в воскресенье, 19 числа, повысится на 1-2 градуса температура. В понедельник повышение будет более заметно, 25-28 градусов, но, по расчетам, тоже не очень надолго. Купаться не то что можно, а нужно, уже в Москве-реке температура 21 градус, в Коломенском районе температура уже 22-23 градуса, такая же в малопроточных водоемах, я имею в виду и водохранилища, и озера, и пруды. И в ближайшие дни температура не понизится, солнце будет прогревать. А облака ночью будут препятствовать охлаждению. Купальный сезон начался. Еще несколько дней тому назад на курортах было очень жарко, до +35, это касалось не только Краснодарского края, но и Крыма, ростовской области. Изменение циркуляции воздуха приводит к тому, что дневные температуры будут 24-27 градусов, а температура воды уже и побережья прогрелась до 20-22 градусов, поэтому купальный сезон и там начался», - заключил синоптик.
Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио Sputnik спрогнозировал в европейской части России в текущем году теплое лето без экстремальных температурных отклонений.
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