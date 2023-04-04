«Лихие 90-е»: В Совфеде высказались за сохранение принципа ОСАГО
Механизм страхования автогражданской ответственности нужно сохранить, чтобы избежать возврата в «лихие 90-е», заявил глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов, передает РИА Новости.
По его словам, необходимо выработать механизм, чтобы сохранить доступность тарифов для населения и при этом сделать страхование безубыточным для страховых компаний.
Минфин РФ выступает за изменение подходов к применению штрафных санкций за езду водителей без полисов ОСАГО, заявил ранее заместитель министра финансов Алексей Моисеев, выступая в Совете Федерации по вопросам ОСАГО.
Ситуацию со штрафами за отсутствие полиса ОСАГО он назвал вопиющей. По его словам, Минфин поддерживает увеличение штрафов по ОСАГО до экономически разумного уровня. Он напомнил, что сейчас штраф составляет 800 рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru