Нуланд заявила, что наслаждается «бабьим летом» в Москве

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, прибывшая с визитом в Москву, призналась, что наслаждается теплой погодой в российской столице. Об этом сообщает ТАСС.

«Конкретная тема». Нуланд прилетела в Россию из-за Украины

Нуланд также заявила, что с нетерпением ждет встреч с представителями российских властей и бизнес-сообществом.

Политик прилетела в «Домодедово» в понедельник и пробудет в России с 11 по 13 октября. Главной темой переговоров в Москве она назвала «стабильные и предсказуемые отношения».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Москва
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