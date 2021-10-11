Нуланд заявила, что наслаждается «бабьим летом» в Москве
11 октября 202121:32
Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, прибывшая с визитом в Москву, призналась, что наслаждается теплой погодой в российской столице. Об этом сообщает ТАСС.
Нуланд также заявила, что с нетерпением ждет встреч с представителями российских властей и бизнес-сообществом.
Политик прилетела в «Домодедово» в понедельник и пробудет в России с 11 по 13 октября. Главной темой переговоров в Москве она назвала «стабильные и предсказуемые отношения».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru