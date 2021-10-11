Нуланд заявила, что наслаждается «бабьим летом» в Москве

Нуланд также заявила, что с нетерпением ждет встреч с представителями российских властей и бизнес-сообществом.

Политик прилетела в «Домодедово» в понедельник и пробудет в России с 11 по 13 октября. Главной темой переговоров в Москве она назвала «стабильные и предсказуемые отношения».

