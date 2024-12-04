Новый прокурор Москвы приступил к рабочим обязанностям

Жука уже представили подчиненным и руководителям правоохранительных органов и органов власти.

В своей речи новый московский прокурор заявил, что особое внимание уделяется соблюдениям прав граждан, в первую очередь социально уязвимых категорий, участников специальной военной операции России на Украине и их родственников.

Ранее сообщалось, что генпрокурор России Игорь Краснов отправил в отставку сразу девять московских прокуроров. Приказы были подписаны в отношении руководителей трех окружных прокуратур и нескольких районных ведомств, что связано с ротацией кадров, передает «Радиоточка НСН».

