Новый прокурор Москвы приступил к рабочим обязанностям
Новый столичный прокурор Максим Жук, назначенный на должность президентом России Владимиром Путиным 28 ноября, приступил к работе, сообщило агентство «Москва».
Жука уже представили подчиненным и руководителям правоохранительных органов и органов власти.
В своей речи новый московский прокурор заявил, что особое внимание уделяется соблюдениям прав граждан, в первую очередь социально уязвимых категорий, участников специальной военной операции России на Украине и их родственников.
Ранее сообщалось, что генпрокурор России Игорь Краснов отправил в отставку сразу девять московских прокуроров. Приказы были подписаны в отношении руководителей трех окружных прокуратур и нескольких районных ведомств, что связано с ротацией кадров, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru