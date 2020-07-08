Новый препарат от коронавируса одобрил Минздрав

Третий по счету препарат для лечения коронавируса одобрил Минздрав России. Лекарство под названием «Коронавир» должно поступить в оборот с января следующего года. Действующее вещество в нем то же, что и у других препаратов, одобренных министерством здравоохранения – «Авифавира» и «Арепливира».

Общее количество зараженных коронавирусом в России превысило 700 тысяч. Вместе с тем, показатель суточного прироста подтвержденных случаев заболевания уже почти две недели не превышает 7 000, - сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19. За последние сутки прирост составил 6 562 случая. Наименьшие суточные темпы прироста зафиксированы в Севастополе – там этот показатель вообще нулевой, а также в Москве и Московской области – по 0,3%. В том же Подмосковье число новых заболевших - минимальное с 11 апреля, 152 человека, при том, что в начале мая в регионе ежесуточно выявляли около тысячи зараженных.

На этом фоне областные власти решили снять ряд сохраняющихся по сей день ограничений. Так, с 15 июля откроются детские лагеря; будут сняты ограничения для учреждений сферы культуры за исключением проведения культурно-массовых мероприятий, кинопоказов, спектаклей в закрытых помещениях; откроются летние кинотеатры в парках, аттракционы и пляжи;

возобновят работу в полном объеме учреждения социального обслуживания. А с 25 июля в регионе возобновят работу рестораны, бары и кафе при условии, что они готовы соблюдать установленные меры безопасности.

Между тем, специалисты заявили о неизбежности второй волны коронавируса. В частности, замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. По его словам, которые приводит ТАСС, стабилизация эпидемиологической ситуации происходит при иммунитете к вирусу у 30 процентов населения. Когда этот показатель достигает 60-70 процентов, коронавирус перейдет в сезонное заболевание. Сейчас же, к примеру, в Москве антитела к вирусу выявлены у 20 процентов жителей. «Поэтому по законам жанра эпидемиологии и вирусологии вторая волна неизбежна», - убежден собеседник агентства. Он полагает, что это произойдет с наступлением холодов, как это случается с другими респираторными заболеваниями. Жесткую самоизоляцию при наступлении второй волны ученый считает маловероятной, поскольку, в отличие от весенних событий, теперь медучреждения готовы к наплыву больных. К тому же «нет такого шлюза, который бы не пустил» инфекцию, передающуюся воздушно-капельным путем, - добавил эксперт.

