Новые выбросы мазута зафиксированы на 7 участках пляжей Анапы
Новые выбросы мазута зафиксированы на семи участках побережья Анапы. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.
Уточняется, новые выбросы зафиксировали на двух участках береговой линии между селом Витязево и станицей Благовещенской, а также на Центральном пляже Анапы и расположенным неподалеку пляже оздоровительного центра "Премьера".
Повторные выбросы мазута также выявлены в Кавказском, Мостовском и Лабинском районах.
Ранее на этой неделе в в оперштабе Кубани сообщили, что демонтировали 90% танкера «Волгонефть-239», севшего на мель в районе мыса Панагия.
15 декабря в Керченском проливе во время шторма потерпели крушение российские танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Один моряк погиб, 27 спасли, при этом в Черное море вылилось около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Президент РФ Владимир Путин назвал это происшествие одним из самых серьезных вызовов в области экологии за последние годы. При этом власти Краснодарского края ввели режим ЧС в регионе только 25 декабря. 4 марта правительство России выделило еще 100 млн рублей на ликвидацию последствий разлива мазута в Черном море. До этого из резервного фонда правительства России уже выделили 1,5 миллиарда рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Новые выбросы мазута зафиксированы на 7 участках пляжей Анапы
- Секретная служба США открыла огонь по вооружённому мужчине рядом с Белым домом
- Илон Маск призвал к санкциям против украинских олигархов
- Военкоры: Бойцам ВС РФ удалось зайти в Суджу и организовать несколько «мини-котлов» с ВСУ
- СМИ: Полторы тысячи военных ВСУ остались в огненном мешке в Судже
- Шесть россиян стали лотерейными мультимиллионерами в праздничные выходные
- Франция выделит Украине оружие на 195 миллионов евро за счет активов России
- Российские военные освободили Константинополь в ДНР
- Гладков: Житель белгородского Шебекино пострадал от мины «колокольчик»
- Депутат Нилов: В мае и июне россиян ждут длинные выходные
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru