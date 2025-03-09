Новые выбросы мазута зафиксированы на 7 участках пляжей Анапы

Уточняется, новые выбросы зафиксировали на двух участках береговой линии между селом Витязево и станицей Благовещенской, а также на Центральном пляже Анапы и расположенным неподалеку пляже оздоровительного центра "Премьера".

Повторные выбросы мазута также выявлены в Кавказском, Мостовском и Лабинском районах.

Ранее на этой неделе в в оперштабе Кубани сообщили, что демонтировали 90% танкера «Волгонефть-239», севшего на мель в районе мыса Панагия.

15 декабря в Керченском проливе во время шторма потерпели крушение российские танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Один моряк погиб, 27 спасли, при этом в Черное море вылилось около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Президент РФ Владимир Путин назвал это происшествие одним из самых серьезных вызовов в области экологии за последние годы. При этом власти Краснодарского края ввели режим ЧС в регионе только 25 декабря. 4 марта правительство России выделило еще 100 млн рублей на ликвидацию последствий разлива мазута в Черном море. До этого из резервного фонда правительства России уже выделили 1,5 миллиарда рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

