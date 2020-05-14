Новости за ночь: Украинцев предупредили об угрозе дефицита питьевой воды

Последние пять лет на Украине на фоне изменения климата были маловодными, поэтому существует вероятность дефицита воды в бассейнах рек с высокой антропогенной нагрузкой. Об это заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов со ссылкой на данные Государственного агентства водных ресурсов.

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По его словам, ситуация требует экономного потребления водных ресурсов. В СНБО также заявили о важности инвентаризации источников подземных вод питьевого качества и артезианских скважин — предполагается, что их могут включить в систему водоснабжения. Кроме того, Данилов констатировал необходимость модернизации систем централизованного водоснабжения.

В этом году ряд украинских политиков предлагал возобновить подачу воды в Крым, которую прекратили после присоединения полуострова к России. Председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам бюджета Юрий Аристов предлагал продавать воду в Крым. Позднее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что подача воды на полуостров технически невозможна, пока Крым находится в составе России.

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ФОТО: Pixabay
ТЕГИ:ВодаКрымУкраина
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