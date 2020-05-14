Новости за ночь: Украинцев предупредили об угрозе дефицита питьевой воды
Последние пять лет на Украине на фоне изменения климата были маловодными, поэтому существует вероятность дефицита воды в бассейнах рек с высокой антропогенной нагрузкой. Об это заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов со ссылкой на данные Государственного агентства водных ресурсов.
По его словам, ситуация требует экономного потребления водных ресурсов. В СНБО также заявили о важности инвентаризации источников подземных вод питьевого качества и артезианских скважин — предполагается, что их могут включить в систему водоснабжения. Кроме того, Данилов констатировал необходимость модернизации систем централизованного водоснабжения.
В этом году ряд украинских политиков предлагал возобновить подачу воды в Крым, которую прекратили после присоединения полуострова к России. Председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам бюджета Юрий Аристов предлагал продавать воду в Крым. Позднее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что подача воды на полуостров технически невозможна, пока Крым находится в составе России.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
242 тыс.+10 028 / сут.
Умерли
2 212+96 / сут.
Выздоровели
48 003+4 491 / сут.
- Новости за ночь: Сумма выдаваемой россиянам ипотеки снизилась на 8-9%
- Новости за ночь: Названа уникальная особенность коронавируса
- Новости за ночь: Украинцев предупредили об угрозе дефицита питьевой воды
- Новости за ночь: Вид на жительство в РФ предложили давать за покупку недвижимости
- Новости за ночь: Вакцинация от COVID-19 в России может пройти по «военному» сценарию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru