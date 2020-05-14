Новости за ночь: Украинцев предупредили об угрозе дефицита питьевой воды

По его словам, ситуация требует экономного потребления водных ресурсов. В СНБО также заявили о важности инвентаризации источников подземных вод питьевого качества и артезианских скважин — предполагается, что их могут включить в систему водоснабжения. Кроме того, Данилов констатировал необходимость модернизации систем централизованного водоснабжения.

В этом году ряд украинских политиков предлагал возобновить подачу воды в Крым, которую прекратили после присоединения полуострова к России. Председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам бюджета Юрий Аристов предлагал продавать воду в Крым. Позднее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что подача воды на полуостров технически невозможна, пока Крым находится в составе России.

