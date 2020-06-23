Депутат МГД Картавцева: Пандемия подняла престиж профессии медика среди молодежи

Глава комиссии Московской городской думы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Картавцева считает, что борьба с распространением коронавирусной инфекции стала еще одним стимулирующим моментом для выбора медицинской профессии тысячами юношей и девушек. На это народная избранница обратила внимание в интервью АГН «Москва».

По данным Картавцевой, в медицинских классах, которые появились в городских школах с 2015 года при поддержке профильных вузов и столичных учреждений здравоохранения, за последние годы вдвое выросло число учащихся. Сегодня такие классы функционируют в 71 московской школе. Там старшеклассники изучают микробиологию, биохимию, анатомию и нанотехнологии. Воспитанников также обучают оказанию первой помощи.

Глава комиссии также рассказал, что к Дню медицинского работника, который отмечался в минувшее воскресенье, был приурочен целый ряд событий и активностей. Главную медицинскую премию страны - «Призвание» - вручили лучшим врачам России.

Одна из наград досталась заместителю главы московского департамента здравоохранения Алексею Токареву и команде столичных медиков в номинации «За создание нового направления в медицине». Были отмечены их усилия по оперативному перепрофилированию клиник и развертывание 26 тысяч «коронавирусных» коек.

Кроме того, в столице размещены тематические арт-объекты. Москвичи и гости города могли сфотографироваться на их фоне и опубликовать изображение с благодарностью медикам в соцсетях. Все пожелания появлялись на канале «Спасибо врачам». Трансляция шла с 15 по 21 июня на трех медиафасадах в центре города. Самое высокое поздравление для медиков появилось на фасаде Останкинской башни.

